تعرف على إرشادات الحج والعمرة باستخدام تطبيق "اعتمرنا"

إيمان حنا

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إمكانيات عمل تطبيق «اعتمرنا»، سواء في ظل توفر خدمة الإنترنت أو عدمها، وذلك لإصدار تصاريح العمرة والصلاة. وفق"عكاظ" .

وأعلنت أن إصدار التصاريح التي يوفرها تطبيق «اعتمرنا» لحجز مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، يستلزم وجود خدمة الإنترنت.

وفي السياق ذاته، أكد تطبيق «توكلنا» أنه يتطلب الاتصال بالإنترنت للاستفادة من خدماته، مع العلم أن استخدامه للإنترنت مجاني دون استهلاك من الرصيد الشخصي.

يذكر أن تطبيق «توكلنا» يتيح إمكانية إصدار تصاريح العمرة والصلاة ضمن خدمات الحج والعمرة التي تشمل التصاريح وإصدارها وخدمات النقل وإدارة المرافقين.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن حجز تصريح زيارة قبر النبى محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وحجز تصريح الصلاة فى الروضة الشريفة عبر تطبيقى «اعتمرنا» و«توكلنا»، متاح للفرد مرة واحدة كل 30 يوماً.وفق"عكاظ".

وشددت على أن الصلاة فى المسجد النبوى يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة، إذ أن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح، بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية فى «توكلنا» إلى «محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا» أولاً.

وأوضحت أن الفئات العمرية المصرح لها بحجز التصاريح من أكملوا 12 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، أما فى ما يخص إمكانية السماح بوجود الأطفال فى ساحات المسجد النبوي، فقد أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن التواصل مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بهذا الخصوص على هاتف رقم 1966.