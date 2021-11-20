تعرف على إحصائيات كورونا في دول العالم اليوم

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واصلت العديد من دول العالم، اليوم السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي الهند، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 10 آلاف و302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 34 مليونا و499 ألفا و925 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 267 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 465 ألفا و349 حالة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 124 ألفا و868 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 33 مليونا و909 آلاف و708 أشخاص، وذلك بعدما تعافى 11 ألفا و787 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، تسجيل 6 آلاف و595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 53 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 20 ألفا و358 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و570 ألفا و575 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وتعافى على مدار أمس، 8 آلاف و478 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و949 ألفا و332 شخصا.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم السبت، تسجيل 536 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى ألف و860 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 378 ألفا و66 إصابة.



وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، تسجيل 3 آلاف و212 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتستمر البلاد في تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة لليوم الرابع على التوالي.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 3 آلاف و244 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 412 ألفا و311 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 182 ألفا و780 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2720 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية. ولا يزال 538 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 30 شخصا في حالة حرجة.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 18 ألفا و250 حالة اصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، و 664 حالة وفاة مرتبطة به، ليرفع اجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و322 ألفا و308 حالات، والوفيات إلى 80 ألفا و895 حالة.



وقالت وزارة الصحة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن 21 ألفا و979 مريضاً بكوفيد تماثلوا للشفاء التام خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليونين و 748 ألفا و 500 متعافياً.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 2737 حالة إصابة جديدة و 139 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 671 ألفا و127 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 27 ألفا و124 حالة حتى الآن.



وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1047 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 962 ألفا و 781 إصابة، كما سجلت البلاد 1129 حالة شفاء من المرض في آخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 923 حالة و882.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 98 ألفا و450 إصابة، منهم 1158 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي، بينهم 12 حالة في وضع صحي حرج. وتعافى حتى الآن 92 ألفا و656 شخصا من الإصابة بالفيروس التاجي.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم السبت، تسجيل 5 آلاف و859 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و581 ألفا و747 إصابة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.. حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.



وسجلت وزارة الصحة، على مدار أمس، 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 29 ألفا و937 وفاة.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 808 آلاف و889 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 70 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و422 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إنتربرس نيوز/ الجورجية.



وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية، 2457 شخصا، ليرتفع بذلك عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 743 ألفا و927 شخصا.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 9 آلاف و617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و75 ألفا و94 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 102 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الوباء إلى 23 ألفا و578 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.



وتعافى على مدار أمس، ألف و971 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 883 ألفا و564 شخصا.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1474 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و824 ألفا و499 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال آخر 24 ساعة، 205 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 46 ألفا و904 حالات.. حسبما ذكرت صحيفة /فيل ستار/ المحلية.



وتعافى على مدار أمس، 2565 شخصا.

كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن 2488 شخصا من العاملين في المجال الطبي تلقوا جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت وكيلة وزارة الصحة "ماريا روزاريو فيرجير" - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن نحو 2 في المائة فقط من بين الذين تم تطعيمهم، تعرضوا لآثار سلبية بما في ذلك الألم في مكان التطعيم والحمى وارتفاع ضغط الدم.. مشيرة إلى أنه لم يتم نقل أحد إلى المستشفى كما لم تكن هناك نتائج سيئة.



وكانت السلطات الفلبينية قد بدأت الأسبوع الماضي في إعطاء جرعات معززة للعاملين في المجال الطبي الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الثانية للقاح المضاد لفيروس كورونا منذ 6 أشهر.



وفي التشيك، تم تسجيل 22 ألفا و936 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية.



وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم السبت أن هذه تعد أحلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في التشيك منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس بلغ 4890 شخصا بينهم 724 في حالة حرجة.



وأضاف الراديو أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 32 ألف حالة.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، اليوم السبت، تسجيل 870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 333 ألفا و583 إصابة.



وسجلت وزارة الرعاية الصحية، خلال الفترة نفسها، 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 7 آلاف و253 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /أرمين برس/ الأرمينية.



وتعافى على مدار أمس، 2161 شخصا، ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي 304 آلاف و17 شخصا.



وفي سلوفاكيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم السبت، تسجيل 9 آلاف و171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 602 آلاف و413 إصابة.



وسجلت السلطات الصحية، منذ بداية الوباء في نهاية عام 2019 وحتى الآن، 13 ألفا و818 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.. حسبما ذكرت صحيفة /سلوفاك سبكتاتور/ السلوفاكية. ويوجد في المستشفيات حاليا 2997 شخصا يتلقون العلاج.

وأجرت السلطات الصحية، منذ بدء الجائحة، 4 ملايين و355 ألفا و940 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.



وفي ألمانيا، أبلغت السلطات الصحية عن 63924 إصابة جديدة بكورونا لمعهد روبرت كوخ، خلال يوم واحد.



وطبقا لقناة زد دى أف الألمانية فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة المبلغ عنها في غضون سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة 362.2 على مستوى البلاد، هذا يعني أن معدل السبعة أيام قد وصل مرة أخرى إلى مستوى مرتفع جديد، يشار أن القيمة في اليوم السابق كانت 340.7.



وأضاف تقرير القناة الثانية الألمانية، اليوم السبت، أن تقرير معهد روبرت كوخ يُظهر عدد الإصابات الجديدة معدل الإصابة في يوم واحد فقط وهو ما يعني أن هذا المعدل قد يكون غير دقيق بسبب التقارير المتأخرة والتأخيرات في سلسلة التسجيلات من كل ولاية.



وذكر أن تعداد الوفيات بلغ 248 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة فيما سجل قبل أسبوع 228 حالة وفاة.



وتابع التقرير أن معدل العدوى على مستوى البلاد لمدة سبعة أيام سجل 1.14. وهذا يعني أن 100 شخص مصاب يصيبون نظريًا 114 شخصًا آخرين.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا قد سجل خمسة ملايين و ٣١٢ ألفا و٢١٥ إصابة تم اكتشافها بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية الوباء.



فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا إلى 98987 شخصًا.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3837 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و858 ألفا و831 حالة، كما سجلت 216 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 292 ألفا و145 حالة.



وسجلت وزارة الصحة في بولندا 23 ألفا و414 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و303 ألفا و46 إصابة، كما سجلت 382 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 80 ألفا و781 حالة وفاة.



وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و502 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و 581 ألفًا و500 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و568 حالة وفاة.



وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1707 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و30 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حتى الآن 454 ألفا و199 حالة فضلا عن 6 آلاف و494 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 398 ألفا و439 إصابة، فيما بلغ تراكمي الوفيات 5232 حالة منذ بداية الجائحة بعد أن سجلت 22 حالة وفاة جديدة خلال أمس.



وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 60 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة مرتبطين به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 377 ألفا و420 حالة، وإجمالي وفيات بلغ 10 آلاف و388 حالة حتى الآن.



وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 617 إصابة جديدة، و20 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 245 ألفا و623 حالات، وإجمالي وفيات إلى 3940 حالة حتى الآن.



وفي أستراليا أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1358 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 196 ألفا و976 شخصا ،كما شهدت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1938 حالة وفاة.



وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة في البلاد 171 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف و823 شخصا، كما شهدت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا إلى 39 حالة.



أما عن تايوان فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 حالات إصابة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 16 ألفا و520 إصابة، في حين لم يتم تسجيل وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات 848 وفاة.



وفي إستونيا، سجلت وزارة الصحة 464 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 216 ألفا و544 إصابة، في حين لم يتم تسجيل وفيات جديدة منذ أمس لتظل حصيلة الوفيات عند 1728 حالة وفاة.



وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفا و826 والوفيات إلى 2896 .

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 116 ألفا و207 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 272 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191 ألفا و 122 حالة، كما شهدت البلاد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1373 حالة.



وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 19 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 156 ألفا و864 إصابة، ولم تسجل البلاد أي حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي وفيات عند 7363 حالة.