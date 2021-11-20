تعرف على أسباب استقرار التيار الكهربائى في الإسكندرية

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءة الأسباب التي أدت إلى استقرار التيار الكهربائي بمحافظة الإسكندرية، التى تشهد حاليا سقوط أمطار غزيرة ومعها برق ورعد ورياح شديدة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وذلك نتيجة الاستعدادات التى اتخذتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وهى كالآتي:

1- عمل الصيانة الوقائية لأكشاك وغرف المحولات والشبكات الهوائية وعلب كابلات الجهد المنخفض، لسرعة تلافي أى ملاحظات على المهمات الكهربية.

2- صيانة المهمات الكهربية وإحكام غلق الأبواب وسد الفتحات لمنع دخول مياه الأمطار والزواحف داخل غرفة المحولات.

3- صيانة الخطوط الهوائية الجهد المتوسط من (موصلات وعوازل وإحلال أعمدة) .

4- صيانة السكاكين الهوائية ولوحات التوزيع وعلب التوزيع.

5- تشكيل دوريات راجلة من فرق صيانة الخطوط لمراجعة حالة الأبراج والقواعد الخرسانية للخطوط وتأمينها بالساحل الشمالي وقرى أبيس قبل بداية موسم الشتاء .

6- تجهيز فرق طوارىء مجهزة بالسيارات والاجهزة فى جميع التخصصات (تشغيل – وقاية – اختبارات الجهد العالى – تحديد اعطال – اصلاح كابلات – صيانه واصلاح خطوط هوائية) وذلك على مدار 24 ساعه للتدخل الفورى في حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.

7- تخصيص غرفة عمليات بالديوان العام بالشركة على مدار 24ساعة مخصص لها التليفونات ارقام (4960703 – 3923905) ؛ ويمكن لأى مشترك الأتصال بغرفة العمليات للأبلاغ عن أى اعطال ، هذا بخلاف مركز تلقى البلاغاتCall Center على الرقم الساخن (121) ، كما يتم إستقبال بلاغات النجدة على جهاز التترا .