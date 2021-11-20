تعرف على أحوال الطقس فى الجزائر

إيمان حنا

تغيرات كبيرة فى الطقس تشهدها الجزائر، حيث تشهد عدة ولايات خاصة جنوبية، تساقط أمطار غزيرة بداية من صباح اليوم السبت، حسبما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية فى الجزائر، وفق "الخبر" الجزائرية.

وحذر الديوان الوطنى في بيان له، من أن أمطارا غزيرة ستسقط بداية من صبيحة اليوم إلى فجر يوم غد الأحد، على ولايات الأغواط، بني عباس، المسيلة، باتنة، تندوف، الجلفة، البيض، النعامة وبشار.

وكانت الجزائر شهدت موجه من حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الغابات فى عدة مناطق وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.