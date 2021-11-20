تشييع جثامين عروس الشرقية وشقيقة وخال العريس لمثواهم الأخير.. بث مباشر

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بقا مباشرا عن تشييع جنازات عروسة وشقيقة وخال العريس بقرية كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية بعد سقوط السيارة بهم فى مصرف أثناء الزفة.

وأدى الآلاف من أهالى مركز ديرب نجم صلاة الجنازة على الجثامين الثلاث أمام مركز شباب قرية كراديس ثم حملوهم إلى مثواهم الأخير بميدان عائلاتهم بالقرية.

وكان سبب الوفاة أن سقطت السيارة فى مصرف مجاور للطريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ليلفظ ثلاثة أنفاسهم الأخيرة من بينهم العروسة: مى محمد مرسى وشقيقة العريس منة وجدى مأمون طلبة وخال العريس شاكر نبيل زين.

وما زال العريس سعيد وجدى مأمون فى العناية المركزة.