تداول فيديو لمشاجرة واشتباك بالأيدى بأحد فروع فودافون.. والشركة: انتهت بالتصالح

كتبت هبة السيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة واشتباك بالأيدى داخل أحد فروع فودافون مصر، أثارت جدلا كبيرا، فيما أعلنت الشركة أنها انتهت بالتصالح بين جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات.



من غير ما اعرف السبب

عمر ما يكون خدمه العملاء هو اللي غلطان

كل واحد منهم بيحافظ ع اقصي درجةت ضبط النفس

كل واحد بيخاف ع اكل عيشه

ولكن علشان العميل دايما ع خق

الناس دي هيتقطع عيشها #فودافون_مصر #Vodafone @VodafoneEgypt pic.twitter.com/3zXZBZTqKC — mostafa elbeltagy (@mostafaelblta3) November 19, 2021

وكشف مصدر بالشركة تفاصيل الواقعة قائلا:"حدثت مشادة بين طرفين تطورت إلى تطاول بالأيدى، تم على إثرها تحرير محضر والتصالح مابين الأطراف والإعتذار من الجانبين وإتخاذ الإجراءات اللازمة."

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إدارة فودافون لا تقبل أى تجاوز فى حق العملاء تحت أى ظرف وجارى التحقيق فى هذه الواقعة لإتخاذ إجراءات حاسمة.

فودافون هى أكبر شركة محمول فى مصر من حيث عدد المشتركين بنحو 44 مليون عميل، وتمتلك أكبر محفظة لتحويل الاموال عبر المحمول، ضمنهم 11 مليون مستخدم لخدمة "فودافون كاش".