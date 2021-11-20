اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 11:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تداول فيديو لمشاجرة واشتباك بالأيدى بأحد فروع فودافون.. والشركة: انتهت بالتصالح

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:31 ص
تداول فيديو لمشاجرة واشتباك بالأيدى بأحد فروع فودافون.. والشركة: انتهت بالتصالح فودافون
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة واشتباك بالأيدى داخل أحد فروع فودافون مصر، أثارت جدلا كبيرا، فيما أعلنت الشركة أنها انتهت بالتصالح بين جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات.

من غير ما اعرف السبب
 
وكشف مصدر بالشركة تفاصيل الواقعة قائلا:"حدثت مشادة بين طرفين تطورت إلى تطاول بالأيدى، تم على إثرها تحرير محضر والتصالح مابين الأطراف والإعتذار من الجانبين وإتخاذ الإجراءات اللازمة."
 
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إدارة فودافون لا تقبل أى تجاوز فى حق العملاء تحت أى ظرف وجارى التحقيق فى هذه الواقعة لإتخاذ إجراءات حاسمة. 
 
فودافون هى أكبر شركة محمول فى مصر من حيث عدد المشتركين بنحو 44 مليون عميل، وتمتلك أكبر محفظة لتحويل الاموال عبر المحمول، ضمنهم 11 مليون مستخدم لخدمة "فودافون كاش". 
 
 

فودافون

مشاجرة

اشتباك

تشابك بالأيدى

فودافون كاش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤسسة فودافون ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يتيحون برنامج للتعلم وصلاح سفير برنامج ”مدارس الشبكة الفورية“ يزور المدرسة ويتحدث مع الطلاب

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:27 م

2.3 مليار جنيه نصيب أرباح "المصرية للاتصالات" فى "فودافون" خلال 9 شهور

السبت، 13 نوفمبر 2021 06:00 ص

معلومات تهم عملاء فودافون.. هل تتأثر الخطوط بعد نقل حصة الشركة لفوداكوم؟ "فيديو"

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 08:00 ص

كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية فودافون الأم بمصر لشركة فوداكوم

الخميس، 11 نوفمبر 2021 07:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة