تجديد حبس متهم بحيازة سلاح ناري وترويج المخدرات بالسلام

كتب أحمد حسنى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بحيازة سلاح ناري وترويج المواد المخدرة بمدينة السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكان تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الإتجار في السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، فقد تمكنت إدارة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو - مبالغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.