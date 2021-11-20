تجديد حبس المتهمين بقتل خالهم بسبب خلافات الميراث فى حلوان 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل خالهم بسبب خلاف على ميراث والدتهم، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة إشارة من مستشفى حلوان العام بوفاة شخص متأثرا بإصابته، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع" فى العقد السادس من العمر، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر في عظام الجسم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليه، وتوجه فريق المباحث لمكان الواقعة واستمع لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه و3 من أبناء شقيقته بسبب خلافات بينهما على الميراث، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها الأشقاء الثلاثة بالتعدى بالضرب على خالهم باستخدام آلة حادة حتى سقط على الأرض مفارقا للحياة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على الميراث.