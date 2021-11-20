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تأجير 65 محلا فى سوق الجملة بدمياط بالمزاد العلنى 7 ديسمبر.. اعرف الشروط

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:00 ص
تأجير 65 محلا فى سوق الجملة بدمياط بالمزاد العلنى 7 ديسمبر.. اعرف الشروط محافظة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عن إجراء المزاد العلني لتأجير بعض المحلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة والأسماك بشطا والواجهة الخارجية للسوق وكذلك بعض محلات مبني شباب الخريجين بشطا وبيانها كالتالي:

- 65 محلا بالواجهة الخارجية لسوق الجملة للخضار والفاكهة والأسماك بشطا.

- 4 محلات بسوق الخضار والفاكهة بشطا.

- 22 محلا بسوق السمك بشطا.

 - 3 ساحات (2ساحة بسوق الأسماك - 1 ساحة بسوق الخضار).

 - 8 محلات بشباب الخريجين بشطا.

 تعقد جلسة المزاد الثلاثاء 7/12/2021 بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة دمياط الساعة الثانية عشر ظهرا.

 تأمين دخول المزاد مبلغ 2000جنيه فقط الفان جنيه.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط نظير مبلغ 299جنيه.

يمكن الاطلاع علي كراسة الشروط والمواصفات علي بوابه التعاقدات العامة بدون مقابل.

يعتبر القانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكراسة الشروط والمواصفات مكملان لهذا الإعلان.


دمياط

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