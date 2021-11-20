اليوم السابع
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بغداد تنفى تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:00 ص
بغداد تنفى تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عناصر من الجيش الأمريكى
أ.ش.أ

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نفى المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

 

وقال الخفاجي- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية غير دقيق وغير صحيح، وموعد خروج القوات القتالية فى 31 من ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه.

 

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية فى مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

 

 


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الجيش العراقى

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