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بعد نفى المجلس تعطيل الدراسة غدا.. "الوزراء": كل محافظ مسئول

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:53 م
بعد نفى المجلس تعطيل الدراسة غدا.. "الوزراء": كل محافظ مسئول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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أكد مجلس الوزراء على مسؤولية كل محافظ فى تقدير إصدار قرار بتعطيل الدراسة من عدمه طبقاً لتقرير حالة الطقس المتوقعة الصادر من هيئة الأرصاد الجوية المصرية.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لنبأ صدور قرار من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة غداً الأحد في جميع مدارس وجامعات محافظات القاهرة الكبرى لسوء الأحوال الجوية، مُؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن من رئاسة مجلس الوزراء. 

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اليوم السابع بلس

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