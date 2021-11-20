اليوم السابع
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بعد طلب دفاع حنين حسام رد المحكمة.. ما هى شروط تغيير القاضى؟

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:00 ص
بعد طلب دفاع حنين حسام رد المحكمة.. ما هى شروط تغيير القاضى؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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بعد أن قدم دفاع المتهمة حنين حسام، طلبا لرد هيئة المحكمة، في إعادة محاكمتها بقضية الاتجار في البشر، بعد معاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، يتساءل البعض عن الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة، و"اليوم السابع" يكشف فى النقاط التالية، الحالات التى يمكن فيها رد هيئة المحكمة.

 
 
-إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج.
 
- إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
 
- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.
 
-إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.
 
-إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.
 
-إذا كان أحد المتداعين قد إختاره حكماً في قضية سابقة.
 
-إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.
 
- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.
 
 

حالات رد المحكمه

حنين حسام

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

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