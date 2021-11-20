بعد إعلان دعمه لهيئة المحلفين.. BBC: بايدن مستاء من قرار تبرئة كايل ريتنهاوس

كتبت رباب فتحى

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أعرب عن استيائه وغضبه بعد أن برأت محكمة مراهق قتل رجلين بالرصاص خلال اضطرابات بسبب العنصرية العام الماضى فى ولاية ويسكونسن.

وأعرب الرئيس عن استيائه من الحكم فى بيان مكتوب رغم إنه قال فى وقت سابق إنه يقف إلى جانب هيئة المحلفين.

ويوم الجمعة، سأل أحد المراسلين الرئيس الديمقراطى خارج البيت الأبيض عما إذا كان يلتزم بتعليقاته السابقة بشأن المراهق. وقال بايدن إنه سمع الأخبار للتو وأضاف: "أنا أقف إلى جانب ما توصلت إليه هيئة المحلفين. نظام هيئة المحلفين يعمل وعلينا الالتزام به".

ولكنه أصدر لاحقًا بيانًا قال فيه: "فى حين أن الحكم فى كينوشا سيجعل الكثير من الأمريكيين يشعرون بالغضب والقلق، وأنا بمن فيهم أنا، يجب أن نحترم قرار هيئة المحلفين ".

وبكى كايل ريتنهاوس، 18 عامًا، بعد تبرئته من جميع التهم المتعلقة بإطلاق النار فى كينوشا فى 25 أغسطس 2020.

وأوضحت "بى بى سى" أنه كانت هناك احتجاجات منخفضة المستوى على نتيجة المحاكمة التى قسمت الولايات المتحدة.

وكان ريتنهاوس أقر بإطلاق النار على جوزيف روزنباوم، 36 عامًا، وأنتونى هوبر، 26 عامًا، وإصابة جايج كروسكروتز، 28 عامًا، لكنه أكد أنه فعل ذلك دفاعًا عن النفس.

وتمت تبرئة الطالب الشاب السابق فى الشرطة من تهمتى القتل العمد، وتهمة واحدة تتعلق بالشروع فى القتل، وتهميتان تتعلقان بتهديد السلامة.

وأعلن 12 محلفًا فى محكمة بولاية ويسكنسن فى اليوم الرابع من المداولات أن ريتنهاوس "غير مذنب" فى التهم الخمس الموجهة إليه.

وشدد الشاب الأبيض البالغ 18 عاما وكان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، خلال محاكمته على أنه كان فى دفاع مشروع عن النفس. وعند قراءة الحكم أجهش بالبكاء قبل مغادرة قاعة المحكمة بسرعة. وفى الخارج، أطلق مناصروه صيحات الفرح.