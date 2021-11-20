بسبب الطقس السيئ.. 9 محافظات حتى الآن تعطل الدراسة غدًا الأحد (إنفوجراف)

حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، تكون ذروتها الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط توقعات بفرص أمطار غزيرة ورعدية باغلب أنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى.

وأعلنت 9 محافظات تعطيل الدراسة غدا الأحد هى محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ الإسكندرية دمياط مطروح المنوفية القليوبية البحيرة.

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الانخفاض فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة، تزامنا مع تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة، للتعرف على أماكن الأمطار وفرصها خلال الساعات المقبلة، فضلا عن مناشدة السائقين توخى الحذر أثناء القيادة بسبب الامطار الغزيرة المتوقع أن تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة بكافة أنحاء الجمهورية.