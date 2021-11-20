اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 08:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بسبب الطقس السيئ.. 7 محافظات حتى الآن تعطل الدراسة غدًا الأحد (إنفو)

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:25 م
بسبب الطقس السيئ.. 7 محافظات حتى الآن تعطل الدراسة غدًا الأحد (إنفو)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة، تكون ذروتها الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط توقعات بفرص أمطار غزيرة ورعدية باغلب أنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى.

وأعلنت 7 محافظات تعطيل الدراسة غدا الأحد هى محافظات كفر الشيخ الإسكندرية دمياط مطروح المنوفية القليوبية البحيرة.

97a65582-f86f-4035-9f45-a35d3be06f9c

ناشدت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الانخفاض فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة، تزامنا مع تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

 كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة، للتعرف على أماكن الأمطار وفرصها خلال الساعات المقبلة، فضلا عن مناشدة السائقين توخى الحذر أثناء القيادة بسبب الامطار الغزيرة المتوقع أن تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة بكافة أنحاء الجمهورية.

 


تعطيل الدراسة

الطقس

حالة الطقس

طقس اليوم

اخبار الطقس

الطقس الان

الطقس القاهرة

الطقس في مصر

احوال الطقس

الطقس في القاهرة

حالة الطقس اليوم

اخبار الطقس اليوم

الطقس يوم الاثنين

أخبار الطقس حالا

الطقس غدا

امطار القاهرة

امطار غزيرة

امطار اليوم

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار غدا أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة