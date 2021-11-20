برق ورعد وأمطار غزيرة لا تتوقف فى الإسكندرية.. لايف

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف، حول البرق والرعد يضىء سماء الإسكندرية، وهطول أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة لا تتوقف، فى موجة التقلبات الجوية والتى تستمر حتى يوم غد الأحد، حيث شهدت المحافظة اليوم هطول أمطار غزيرة فى مناطق متفرقة، وسجلت الإسكندرية اليوم 20 درجة فى العظمى و16 درجة فى الصغرى.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وذلك نظراً لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،اليوم، بجولة ميدانية موسعة بنطاق الأحياء، لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة والتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار موجة الطقس السيء، وكذلك متابعة سيولة الحركة المرورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الإستعدادات والطوارئ القصوى. موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة الإسكندرية تسير بشكل جيد رغم كثافة الأمطار الغزيرة.

وقال الشريف أنه تقرر تعطيل الدراسة غداً الأحد 21 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون)، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية. وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وفي إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري ، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية ، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء.