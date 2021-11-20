بث مباشر.. الأمطار تهبط على مطروح والطقس يزداد برودة.. العاصفة تدخل مصر قادمة من الغرب

قدم " تليفزيون اليوم السابع " بثاً مباشراً، لاستمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة، مصحوبة بالبرق والرعد، على محافظة مطروح، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وتراجع حركة المواطنين والسيارات فى الشوارع، وبدأت موجة الأمطار على محافظة مطروح، خلال فترة المساء، كما توقعت هيئة الأرصاد.

وتعد هذه أجواء مبهجة لأهالى مطروح الذين يتمنون تزايد سقوط أمطار الخير، التى تعد المصدر الرئيسى للحياة والزراعة فى الصحراء.

وتشهد حاليا عدد من مدن محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالى، سقوط الأمطار التى تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع تراكم السحب الكثيفة، وسماع دوى الرعد وينير البرق السماء من حين لآخر.

يأتى ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.