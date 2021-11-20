اليوم السابع
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بث مباشر.. أمطار كثيفة على أنحاء متفرقة من مدن كفر الشيخ

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:37 ص
بث مباشر.. أمطار كثيفة على أنحاء متفرقة من مدن كفر الشيخ لحظات هطول الأمطار وشروق الشمس بمحافظة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع، سقوط أمطار كثيفة على مدن كفر الشيخ، مع استمرار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الامطار، وخاصة بالمناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط.
 
 
 كما رصدنا لمعان البرق وسماع صوت الرعد في سماء مدن محافظة كفر الشيخ، ولحظات ظهور واختفاء القمر بين السحاب والغيوم بجهة الغرب، وشروق الشمس من ناحية الشرق في نفس الوقت.
 
وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد أعلن صباح أمس الجمعة، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها  خلال الـ48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.
 
كما قرر محافظ كفر الشيخ تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرف عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.
 
ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.  
 
وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطا، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.
 
كما كلف محافظ وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية ، موجهاَ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .
 
وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف اعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.
 
 
 
 

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البحر المتوسط

غرف عمليات

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