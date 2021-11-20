بايدن يعفو عن الديكين الروميين بيانت بيتر وجيلى فى حديقة الورود

كتب محمد جمال

أصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن عفوا عن الديكين الروميين الأبيضين من ولاية إنديانا بيانت بيتر وجيلي في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بتقليد متبع فى عيد الشكر منذ عقود، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقال بايدن: "بدلا من طهي هذين الديكين الروميين سيجري إعطاؤهما التعزيزات"، وذلك في إشارة اللقاحات التي سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدامها على نطاق أوسع في وقت سابق من اليوم.

وقال: "من المهم أن نستمر في التقاليد كهذه، لتذكيرنا كيف أن هناك نورا وأملا وتقدما من الظلام، وهذا ما يمثله عيد الشكر هذا العام من وجهة نظري".

وكان الديكان يتجولان بحرية في الحديقة، حيث تفوح رائحة عصير التفاح الساخن.

وعزفت فرقة موسيقية ألحانا مرتبطة بالطيور، منها "فري بيرد" و"بيرد لاند"، وهي من أعمال فرقة ويذر ريبورت، أمام حشد من موظفي البيت الأبيض وأطفالهم.

يذكرأن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من المستشفى، وقال إن نتيجة الفحص الطبي "جيدة جدا".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، نقل السلطة مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث يخضع للتخدير لإجراء فحص روتيني للقولون، وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في بيان إن بايدن سيجري الإجراء في مركز والتر ريد الطبي كجزء من علاجه الطبي السنوي.

وقالت بساكي: "كما كان الحال عندما أجرى الرئيس جورج دبليو بوش نفس الإجراء في عامي 2002 و 2007 ، وفي أعقاب العملية المنصوص عليها في الدستور ، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة وجيزة من الوقت عندما يكون تحت التخدير وستعمل نائبة الرئيس من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".

وقالت بساكي إن البيت الأبيض سيصدر ملخصًا لنتائج فحص بايدن الجسدية.

يعد بايدن ، الذي سيبلغ من العمر 79 عامًا يوم السبت ، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سناً في الوقت الذي أدى فيه اليمين، لقد كان عمره مصدرًا لهجمات الجمهوريين ، وقد جعل نتائج حياته البدنية السنوية نقطة اهتمام.