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بالأرقام.. قرى الصعيد المستفيد الأول من مشروعات مبادرة حياة كريمة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:20 ص
بالأرقام.. قرى الصعيد المستفيد الأول من مشروعات مبادرة حياة كريمة مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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تأتي مبادرة حياة كريمة، في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية، التي ترعاها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.
 
وتعمل "حياة كريمة" على تنمية الريف المصرى من خلال تطوير وتحسين  مستوى الخدمات فى المجتمعات الريفية.
 
ومن المستهدف أن تحدث مبادرة حياة كريمة قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر، ويغطي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وكذا البنية الأساسية والعمرانية، في إطار رؤية تنموية متكاملة، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى سيتم إنشاء مجمعات حرفية للاستفادة من المزايا النسبية للقرى، وتوفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتعزيز قدرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والفتيات. 
 
1- 39 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد خلال  2021/2022
 
2- 8.5 مليار جنيه نصيب محافظات الصعيد فى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة حتى مارس.
 
3- 94  % ؜ من سكان قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة فى 375 قرية في محافظات الصعيد بعدد 334 قرية.
 
4- الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة.
 
5- 97.3% مشروعات الصرف الصحي.
 
6- 67.6% لشبكات مياه الشرب المُضافة.
 
7- 90.2% الوحدات الصحية.
 
8- 48.8% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها.
 
9-  85.2% رصف ورفع كفاءة الطرق.
 

مشروع حياة كريمة

الريف المصرى

المشروع القومى لتنمية الريف المصرى

الصعيد

تنمية الصعيد

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