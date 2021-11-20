انطلاق امتحانات الميد تيرم اليوم بتجارة القاهرة بنظام البابل شيت

كتب ـ محمد صبحى

تبدأ كلية التجارة بجامعة القاهرة، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم"، بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية، اليوم السبت.

وكان الدكتور جمال شحاتة قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بإتمام وعقد امتحانات الميد تيرم، سواء القاعات أو أعضاء هيئة التدريس، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال عقد وتنظيم امتحانات الميد تيرم، مشيرا إلى أن الاختبارات ستكون بنظام البابل شيت.

وتابع عميد كلية التجارة، بجامعة القاهرة، أن الكلية اتخذت خطوة فى سبيل مصلحة الطلاب، حيث قررت تنظيم دروس للطلاب للمراجعة بداية من الأسبوع المقبل فى كافة المواد الدراسية وذلك لتأهيل الطلاب لامتحانات الميد تيرم ومراجعة ما تم تحصيله من مواد دراسية .