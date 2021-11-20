انتظام الحركة بطريق الإسكندرية الزراعي وانتشار رجال المرور بمحيط توسعة الدائري

كتب بهجت أبو ضيف

انتظمت حركة المرور بطريق الإسكندرية الزراعي صباح اليوم السبت، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة وتنظيم حركة السير أمام قائدي السيارات، وشهد الاتجاه القادم من مدينة بنها إلى القاهرة بعض الكثافات المتحركة، بينما تميز الاتجاه الآخر بالسيولة المرورية والانتظام في حركة السير.

وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور بمحيط أعمال التوسعة التي يشهدها الطريق الدائري بنزلة قليوب، لإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور، واستخدام الإشارات والحواجز لتيسير حركة المرور بمحيط تلك الأعمال.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت انتظام حركة المرور، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات، وتأمين رحلات الموظفين إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وظهرت سيولة مرورية فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح..