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انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه فى شوارع وميادين محافظات القناة.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:44 م
انتشار فرق الطوارئ وسيارات شفط المياه فى شوارع وميادين محافظات القناة.. صور عمال مياه القناة
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافورى، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز فى الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة، مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التى امتلأت بالمياه، مؤكداً جاهزية جميع محطات الصرف الصحى من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، مع توفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها فى فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطنى إقليم القناة.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة، أن هناك فرق طوارئ من مهندسى ومشرفى وعمال الشركة تم تدريبهم لأول مرة على أعلى مستوى فى محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، على كيفية التعامل الفورى والسريع مع المواقف الطارئة التى قد تحدث من أمطار وسيول أو أى أزمات.

 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن الشركة بدأت فى وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسى وفنيى ومشرفى وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفورى والسريع مع المواقف الطارئة من أمطار وسيول.

 

وكان رئيس مياه القناة، قد عقد اجتماعا موسعا، مع رؤساء المناطق التابعة للشركة لمتابعة ومراجعة تنفيذ الخطط الموضوعة لطقس السيئ المتمثلة فى الأمطار والسيول، والتعامل الفورى لأى تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذى بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ.

 

رئيس شركة مياه القناة
رئيس شركة مياه القناة

 

طوارئ بمياه القناة
طوارئ بمياه القناة

 

عمال مياه القناة
عمال مياه القناة

 


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