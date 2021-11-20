الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد يومى لركاب الطائرات منذ اندلاع جائحة كورونا

كتب محمد جمال

أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية أنها سجلت سفر 2.24 مليون راكب جوا يوم أمس الجمعة، فى أكبر عدد للركاب منذ اندلاع جائحة كورونا، بحسب "رويترز".

وقالت ليزا فاربستاين المتحدثة باسم إدارة أمن النقل على "تويتر" إن ذلك يمثل "أعلى معدل للسفر" منذ مارس عام 2020 عندما تسببت الجائحة في توقف السفر والعمل في البلاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قالت إدارة أمن النقل إنها تتوقع أن سفر نحو 20 مليون مسافر بطريق الجو خلال عيد الشكر من 19 إلى 28 نوفمبر وأن تقترب الأعداد من مستويات ما قبل الجائحة.

يذكرأن، واصلت العديد من دول العالم، مساء السبت، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فعلى الصعيد الإفريقي، سجلت نيجيريا 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفا و487 حالة الوفيات إلى 2973.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و صفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 254 ألفا و688 حالة واستقرت الوفيات عند 5325.

وأبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا عن 10 وفيات، و887 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلد، الأكثر تضررا من الفيروس في القارة، إلى 89 ألفا و572 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى مليوني و929 ألفا و175 إصابة.

وآسيويا، سجلت إندونيسيا 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و253 ألفا و98 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 143 ألفا و728 حالة وفاة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90 ألفا و464 حالة وتستقر الوفيات عن 248.

في فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و84 ألفا و652 حالة وارتفعت الوفيات إلى 23 ألفا و107 حالات.

في نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 818 ألفا و787 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و495 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و73 ألفا و98 حالة والوفيات إلى 128 ألفا و852 حالة.

وفي إذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 572 ألفا و674 حالة والوفيات إلى 7599 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و573 ألفا و889 حالة واستقرت الوفيات عند 27 ألفا و946 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 250 ألفا و518 حالة والوفيات إلى 654.

وفي سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 555 ألفا و929 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و108.

ورصدت سلطات الصحة الباكستانية 7 وفيات، و319 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و655 حالة، وإجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و281 ألفا و559 إصابة.

وأوروبيا، سجلت بلغاريا 2737 حالة إصابة جديدة و139 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 671 ألفا و100 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 27 ألفا و124 حالة حتى الآن.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 ألفا و587 والوفيات إلى 463.

وفي النمسا، سجلت البلاد 15 ألفا و297 حالة إصابة بكورونا، فضلا عن 42 حالة وفاة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن مليونا و42 ألفا و571 حالة وإجمالي الوفيات 11 ألفا و993 حالة وفاة.