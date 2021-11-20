اليوم السابع
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الهجرة: وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بالتنسيق مع الداخلية تكلفتها 100 جنيه

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:03 م
الهجرة: وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بالتنسيق مع الداخلية تكلفتها 100 جنيه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الهجرة ووزارة الثقافة، من خلال إثراء البعد الثقافى للجيل الثانى والثالث.   
 
وأضافت وزيرة الهجرة فى حوار تليفزيونى مع الدكتور محمد الباز على قناة النهار في برنامج آخر النهار، أن قضية عودة الجثامين من الخارج يتم العمل فيها على التنسيق السريع مع السفارات بالخارج.
 
وتابعت: "تم عمل وثيقة تأمين للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وستكون تكلفتها 100 جنيه مع وثيقة السفر"، لافتة إلى أن حالات الوفاة بالخارج لا نستطيع إهمالها أو تأخيرها، وهناك تعاون كبير بين الوزارات المختلفة للتعامل مع حالات الوفاة.
 
 
وقالت مكرم : حالات الوفاة خلال أزمة العالقين أوائل جائحة كورونا واجهنا خلالها لحظات عصيبة، وتابعت: يزعجنى التشكيك فى دور الوزارة فى التعامل مع حالات وفاة المصريين فى الخارج.
 
 
وأكدت وزيرة الهجرة ، أن الجاليات المصرية بالخارج ملتزمة بشهادة الدول المضيفة، لافته إلى أن أطباء مصر بالخارج ساهموا بشكل كبير خلال أزمة جائحة كورونا لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول هناك .
 
وقالت مكرم ، أن وزارة الهجرة ليس لها ممثلين بالخارج، لافته إلى أن الجيل الثانى والثالث يصل لحوالى 14 مليون ، والكل على مسافة واحدة من الوزارة ، قائلة:"وزارة الهجرة لكل المصريين بالخارج".
 
 
 

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