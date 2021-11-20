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النيابة تطلب التحريات فى اتهام أب بالاعتداء على ابنتيه وتعذيبهما فى السلام

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:15 م
النيابة تطلب التحريات فى اتهام أب بالاعتداء على ابنتيه وتعذيبهما فى السلام مديرية أمن القاهرة
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث فى واقعة اعتداء أب على ابنتيه وتعذيبهما، بعد وفاة والدتهما منذ 6 سنوات، كما تستمع النيابة لأقوال المجنى عليهما.

وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم السلام بلاغا يفيد بتعرض فتاتين للتعذيب والضرب على يد والدهما بدائرة القسم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

المجنى عليهما قصا رحلة عذابهما لتلفزيون اليوم السابع، واللتان أكدتا أنهما تعرضا لجميع أنواع التعذيب بكل الطرق التى تفنن والدهما فيها، بعد وفاة والدتهما منذ 6 سنوات وزواجه من أخرى.

وأكمل المجنى عليهما، أنهما حاولتا الهروب من جحيم الأب فتسللا إلى خارج المنزل بعد عامين كاملين من العزلة، وتمكنا من الهروب، حتى أنقذهما بعض الأهالى وتم تسليمهما للقسم التابعين له.

ويعيش المجنى عليهما الآن مع أحد جيرانهما لرعايتهما لحين الفصل فى البلاغ المقدم ضد والدهما، ومحاولة إيجاد منزل أخر للعيش به.

 

 


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