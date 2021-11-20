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النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بمشاجرة بسبب نزاع على أرض زراعية بالخارجة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:24 م
النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بمشاجرة بسبب نزاع على أرض زراعية بالخارجة مشاجرة- أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

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تباشر النيابة العامة بالوادى الجديد تحقيقاتها في حادث ومقتل شخص في مشاجرة بقرية الكويت إحدى قرى مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والذي لقى مصرعه فيما أصيب آخر، وتم نقلهما إلى مستشفى الخارجة العام ولفظ الأول أنفاسه متأثرا بإصابته.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد نشوب مشاجرة بين عدة اشخاص بقرية الكويت التابعة لمركز الخارجة، وأسفرت عن مقتل أشرف منصور حسين 55 عام مزارع وإصابة جاد فهمي حسين 47 مزارع في مشاجرة بقرية الكويت وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى الخارجة العام.
 
وعلي الفور تمكنت قوات الشرطة من ضبط مرتكب الجريمة وتبين أن سبب المشاجرة وهو نزاع على قطعة أرض وهى نزاعات قديمة متكررة ، وفي ساعة متاخرة من مساء أمس تجدد الخلاف وحدثت مشاجرة وبينهما اصيب فيها الطرفان وتم نقلهما إلي المستشفي حيث لفظ الاول أنفاسه متأثرا بإصابته وتم تحرير محضر بذلك وإحالته للنيابة لمباسرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 

 


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