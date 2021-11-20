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النطق بالحكم على 12 متهمًا بقضية "خلية داعش العجوزة" 23 يناير

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:04 م
النطق بالحكم على 12 متهمًا بقضية "خلية داعش العجوزة" 23 يناير هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز محاكمة 12 متهما بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة"، لجلسة 23 يناير للنطق بالحكم.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.

ومع بداية الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وسرد التهم الموجهة للمتهمين، وطالب بتوقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.


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