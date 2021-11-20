النتائج الكاملة لانتخابات نادى دمنهور الرياضى أكبر الأندية الشعبية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى دمنهور أكبر الأندية الشعبية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار عبدالله عبد المنصف، وعضوية المستشارين سامى لمونة وحمدى سالم نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، نتيجة انتخابات النادى التى تم الانتهاء من أعمالها فجر اليوم.

وأعلنت اللجنة القضائية فوز وليد بديوى بمقعد رئيس نادى ألعاب دمنهور، وحصل على 5 آلاف و175 صوتًا، وفاز الدكتور أحمد حراز بمقعد نائب رئيس النادى بينما فاز صلاح عقدة بمقعد أمين الصندوق.

وفاز بمقاعد فوق السن كل من: أحمد فاروق أبو على وأحمد محمد الحوفى وحسين محمد حسين وحسين مكرم والدكتور محمد عادل مكى والدكتورة نور القمحاوي، مقاعد تحت السن فاز كلاً من: جهاد قطب ومحمد التراس مصطفى نوار.

وبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 34 ألفًا و260 عضوًا وبلغت جملة الأصوات الصحيحة 10 آلاف و669 صوتًا فى حين بلغت الأصوات الباطلة ألفا و130 صوتًا.

وكانت انتخابات نادى دمنهور شهدت منافسة شرسة لاختيار رئيسا للنادى ونائب له وأمين صندوق و6 أعضاء فوق السن و3 أعضاء تحت السن.

وترشح على مقعد الرئاسة 4 مرشحين، هم كلا من "إيهاب يوسف عبدالله، مجدى عطية، وليد بديوي، رفعت عزب"، وترشح على مقعد نائب الرئيس 4 مرشحين، هم كلا من "حمادة الحصافى درويش، الدكتور احمد حراز وحكيم وهبه، احمد عبد الواسع"، ولمقعد أمين الصندوق مرشحان هما "صلاح عقدة، حسين الجمال".

بينما ترشح على مقاعد فوق السن 24 مرشحاً، هم كلا من "صابرين حجازي، حمادة مكي، حسين محمد حسين، أحمد الحوفي، أسامه الصعيدي، محمد بعجر، محمد اللقاني، منال عشم الله، أحمد فاروق بلبع، محمد عميرة، محمد سويسة، أحمد فاروق ابو علو، نور القمحاوي، عصام ابو ميره، الحسينى المسارع، مدحت يوسف، محمد الحلفاوي، صابر صادق، حسين مكرم، حسام شرف الدين، ياسر الشريف، عصام عمار، ايمن جوهر، محمد المقدم"، وذلك لاختيار 6 مرشحين منهم.

وترشح على مقاعد عضوية تحت السن 12 مرشحاً، هم كلا من "محمد ابو سماحه، محمد التراس، طارق عتمان، مصطفى نوار، حسام السنتريسي، محمد الشريف، احمد السكنيدى، محمد ابو غنيمه، عمرو البسومي، محمد الرومي، محمد نجله، جهاد قضب"، وذلك لاختيار 3 مرشحين.

يذكر أن نادى العاب دمنهور هو نادى رياضى مصرى تأسس عام 1961 فى عهد وجيه أباظة محافظ البحيرة وهو أشهر الأندية الشعبية فى محافظة البحيرة.

ويضم النادى عدد كبير من الالعاب الجماعية والفردية وصعد فريق كرة القدم بالنادى إلى الدورى الممتاز عدة مرات اخرها عام 2013.