"المصريون بيقسطوا فلوسهم على إيه"..السيارات والأجهزة الإلكترونية بالصدارة

كتب هانى الحوتى

تزايد اتجاه المصريين للحصول على التمويل الاستهلاكي المعروف باسم التقسيط بشكل لافت خلال الفترة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين أكثر من 832 ألف عميل حصلوا على أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وجاءت أبرز السلع والخدمات التي حصلت على التمويل الاستهلاكي وهي:

1- شراء سيارات ومركبات بنسبة 34.69%.

2- الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة 32.27%.

3- قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بنسبة 16.24%.

4- الأثاث والتجهيزات المنازل بنسبة 7.05%.

5- المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 2.58%.

6- سلع معمرة أخرى بنسبة 2.18%.

7 – الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 2.17%.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.