اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور: تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار على الطرق وطوارئ في غرف العمليات

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:23 م
المرور: تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار على الطرق وطوارئ في غرف العمليات سيارات شفط مياه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتمركز سيارات الشفط المنتشرة على الطرق السريعة والدائرية والأنفاق، للقيام بعمليات سحب المياه فى حالة ظهور أى تراكمات مع تواجد الخدمات لتنظيم حركة السيارات مرة أخرى، حيث تتواجد سيارات الشفط بمحيط تراكمات المياه تمهيدا لشفطها.

 

ورفعت إدارة المرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات، تحسبا بعد سقوط أمطار أو لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

 

و تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ويتم رصد تجمعات مياه الأمطار التى تظهرعلى الطرق.

 

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

و قامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية، تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق او حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

 

 

 


سيارات الاغاثة

الطرق السريعة

سقوط امطار

حوادث الطرق

كاميرات مراقبة

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمطار غزيرة على المنوفية.. والمحافظ يعلن الطوارئ.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:01 م

دعاء المطر .. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:41 م

الأرصاد: سحب وغيوم تغطى سماء القاهرة الكبرى وأمطار بمناطق متفرقة

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:39 م

طقس الإسكندرية اليوم.. هطول أمطار رعدية والمحافظ يعطل الدراسة غدًا.. ويشدد على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى.. و"الصرف الصحى": انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع.. فيديو وصور

السبت، 20 نوفمبر 2021 03:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة