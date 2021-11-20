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المتحدث باسم الطاقة المتجددة: الشبكة الكهربائية لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:16 م
المتحدث باسم الطاقة المتجددة: الشبكة الكهربائية لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة الكهربائية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة القومية للكهرباء لم تتأثر بسقوط الأمطار والسيول، نتيجة الظروف المناخية السيئة التى تتعرض لها البلاد، مؤكدا أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى للتدخل السريع لحل أى مشاكل فنية طارئة نتيجة سوء الأحوال الجوية.
 
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص غرف عمليات بجميع شركات توزيع كهرباء لمتابعة شكاوى المواطنين، علاوة على غرفة عمليات مركزية بالوزارة لرصد أى انقطاعات على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هناك خطة لأى عطل يحدث لإصلاحه فى أسرع وقت ممكن، فعلى سبيل المثال إذا كانت مدة الإصلاح تستغرق ساعتين يتم إصلاح العطل خلال نصف ساعة على الأكثر.
 
وأشار حمزة، إلى أنه تم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات، لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة على مدار الساعة ، وأن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حالياً تصل إلى 56 ألف ميجا وات.
 
وقال حمزة، إن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ، لافتاً إلى أن الوزارة و شركات توزيع الكهرباء اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.
 
و ذكر حمزة ، أن الشبكة القومية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء مع وجود احتياطى يومى فى الشبكة يصل إلى 11 ألف ميجا وات يومياً ، مشيراً إلى أنه لا توجد أى ازمة فى استقرار التيار الكهربائى لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

ارتفاع درجات الحرارة

الأحوال الجوية

أمطار غزيرة بالقاهرة والمحافظات

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