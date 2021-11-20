"الكهرباء" تناشد المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات والإبلاغ عن الأعطال فورا

كتبت رحمة رمضان

ناشد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة ، المواطنين بجميع انحاء الجمهورية عدم الاقتراب من مهمات الكهرباء بالشوارع وعدم التطوع لاصلاح اى أعطال فى ظل الأحوال الجوية السيئة التى تشهدها البلاد للحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة سرعة الإبلاغ عن أى أعطال تنتج فى حالة سقوط أمطار أو سيول على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 ، موكدا أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية للتدخل السريع وحل اى مشاكل فنية طارئة.

وطالب حمزة ، المواطنين بعدم التطوع لإصلاح أى أعطال بمهمات الكهرباء ناتجة عن سقوط الأمطار والسيول و الإسراع بالابلاغ عن أى عطل او تأثر أى مهمة من مهمات الكهرباء بالأمطار، وذلك حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

تابع حمزة ، أن الشبكة القومية للكهرباء تتمتع باستقرار تام و قادرة على مواجهة اى تقلبات مناخية ، وذلك نتيجه التطوير الذى حدث بالشبكة يجعل الانقطاعات لا تستغرق اكثر من ساعة ، و ذلك بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.