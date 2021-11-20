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القوى العاملة تعلن تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:49 ص
القوى العاملة تعلن تحويل 2.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 56 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  71 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.
 
وقالت الوزارة فى بيان، إن المستحقات بلغت 135 ألفاً و990 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و130 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة. 
 
وناشد الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
 
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
 
وفيما يلى الأسماء المستحقة:
 
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القوى العاملة

العمالة المصرية المغادرة للاردن

الملحق العمالى بالاردن

السفارة المصرية بالاردن

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