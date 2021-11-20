القومى للطفولة: مصر لا تدخر جهدًا لإعلاء حقوق الطفل ودعمه على كافة المستويات

أكدت الدكتورة سحر السنباطى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن احتفالنا اليوم "باليوم العالمى للطفل" هو فرصة لتجديد وتأكيد التزامنا جميعًا بدعم حقوق الأطفال وحمايتهم وتمكينهم للحصول على كافة الفرص دون تمييز، مشددة على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف والعمل الوثيق مع المجلس من كافة الشركاء من أجل المصلحة الفضلى لهم.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، فى بيان اليوم، أن أطفال مصر يعيشون الآن فترة ذهبية تحت رئاسة الرئيس السيسي، والذى يولى أهمية خاصة ببناء الإنسان وخاصة الأطفال فهم حجر الزاوية لبناء صرح الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكانت دائمًا فى صدارة الدول التى تسعى لتمكين الأطفال من خلال اتخاذ عدة تدابير إيجابية على مستوى السياسات والتشريعات التى تحمى الطفل، فقد تم إطلاق الإطار الاستراتيجى الوطنى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 والتى تتفق وتتسق تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما أنه لأول مرة توضع مادة فى الدستور تؤكد على حقوق الطفل الصحية والتعليمية وحقه فى الرعاية الأسرية والتنمية الوجدانية والمعرفية، وتؤكد على التزام الدولة برعاية الطفل وحمياته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

وأضافت الدكتورة سحر السنباطى، أنه فى سبيل قيام الدولة بدعم وتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من الانتهاكات وكذلك التأكيد على مبدأ المشاركة وحرية التعبير فقد تم خلال عام 2020 إصدار وتعديل بعض التشريعات كانت على النحو التالي، التعديلات الخاصة بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف بالختان. كما تم إصدار قانون مواجهة التنمر حيث تم إضافة مادة جديدة لتعريف التنمر والنص على عقوبته. فضلًا عن إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجية والصغار، والقانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "سرية البيانات فى جرائم هتك العرض وفساد الأخلاق، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بشأن تشديد عقوبة التحرش، وفى إطار الاهتمام بالجانب الإبداعى للأطفال وتنمية مهاراتهم وخلق جيل مبدع تم إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية.

وتابعت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أننا اليوم نستكمل ما بدأناه عبر مسيرة طويلة من دعم حقوق أطفالنا فاليوم هو الأمل لغد مشرق فى ظل قاطرة التنمية التى تقودها القيادة السياسية الحكيمة، فالأطفال هم ثروة البلد وأملها فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصرى.