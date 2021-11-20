القبض على عامل وراء سرقة خزينة محل فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من خزينة حديدية من داخل أحد المحال فى المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من صاحب مقلة ومحمصات، كائنة بدائرة القسم ، بإكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالى من داخلها ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (عامل بالمقلة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه إستغل طبيعة عمله بالمقلة محل البلاغ وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بها وعقب إنصراف العاملين بها تمكن من الدخول وقام بكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمحل بإستخدام أجنة وعتلة حديدية كانت بحوزته، والإستيلاء على المبلغ المالى من داخلها.

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.