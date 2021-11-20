القبض على عاطلين وراء خطف حقائب المواطنين في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث القبض على عاطلين بالجيزة، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لخطف حقائب المواطنين بمنطقة الطالبية، وتبين ارتكابهما 7 جرائم، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى ارتكاب وقائع سرقات خطف الحقائب من المواطنين بأسلوب المغافلة حال سيرهم بالطريق العام باستخدام مركبة "توك توك" متخذان من دائرة قسمى شرطة (الطالبية ، العمرانية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "التوك توك"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع سرقة وأرشدا عن بعض المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.