اليوم السابع
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القبض على سائق لسرقته حقيبة سيدة فى الوايلى

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:34 م
القبض على سائق لسرقته حقيبة سيدة فى الوايلى سرقة حقيبة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سائق لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة إحدى السيدات بمنطقة الوايلى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها عقب قيامها بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة عابدين، إستقلت سيارة أجـرة "تاكسى" لتوصيلها لمنطقـة سـكنها وقد شاهد السائق المبلغ المالى داخل الحقيبة ، وحـال نزولهـا فوجئت بقيام قائد السيارة بخطف المبلغ المالى من داخل الحقيبة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكـن تـحـديـد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها (مستأجرة) وقائدها (له معلومات جنائية).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالى وأضـاف بإنفاقـه بـاقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم وإتهمته بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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