القبض على المتهم بقتل طالبة عثر على جثمانها بقرية ساقية المنقدى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

تمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على المتهم بالقتل، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من تمكن مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، كشف غموض مقتل طالبة بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقاء القبض على المتهم بالقتل، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد من عثور أهالي قرية ساقية المنقدي على جثة طالبة مقتولة وذلك عقب اختفائها منذ أمس، وجارى تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى الوقت نفسه صرحت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية دفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي.