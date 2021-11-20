القائد العام لـ"دفاع" البحرين يستعرض مع وزير دفاع العراق القضايا ذات الاهتمام المشترك

إيمان حنا

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، صباح اليوم، الفريق الركن جمعة عناد سعدون وزير الدفاع بجمهورية العراق، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السابع عشر لـ«مؤتمر حوار المنامة 2021»، وفق "الأيام " البحرينية.

وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الدفاع بجمهورية العراق، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

وقد انطلقت الجمعة فى البحرين، النسخة الـ17 من حوار المنامة، التى تعتبر القمة الأمنية الأولى بالشرق الأوسط التى تستضيفها البحرين منذ عام 2004، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية (آى آى اس اس)، والذى يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له.

وامتدت القمة لمدة 3 أيام تنتهى غدا، بمشاركة أكثر من 300 مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم حضوريا، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدى لجائحة كورونا وإلزامية التطعيم، والفحص عند الوصول للوفود كافة.

ويعد حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية، حيث تجمع القمة وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشارى الأمن القومى ورؤساء جيوش ومخابرات، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء، أصحاب الرأى، ومجتمع الأعمال.