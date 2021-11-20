اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 09:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

العلاج بالروائح.. اعرف كيفية استخدامه فى علاج الأمراض وفوائده

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:00 م
العلاج بالروائح.. اعرف كيفية استخدامه فى علاج الأمراض وفوائده الاثار الجانبية لاستخدام الزيوت على البشرة
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

العلاج بالروائح هو علاج شامل للشفاء يستخدم مستخلصات نباتية طبيعية لتعزيز الصحة والرفاهية، ويطلق عليه أحيانًا العلاج بالزيت الأساسي.

وفقًا لتقرير موقع "healthline" يستخدم العلاج بالروائح الزيوت العطرية الأساسية طبيًا لتحسين صحة الجسم والعقل والروح، أيضا يعزز الصحة الجسدية والعاطفية، يُنظر إلى العلاج بالروائح على أنه فن وعلم، وفي الآونة الأخيرة، اكتسب العلاج بالروائح مزيدًا من الانجذاب في مجالات العلوم والطب.

منذ متى كان العلاج بالروائح موجود؟

استخدم البشر العلاج بالروائح منذ آلاف السنين، فقد أدرجت الثقافات القديمة في الصين والهند ومصر وأماكن أخرى مكونات نباتية عطرية من البلسم والزيوت، تم استخدام هذه المواد الطبيعية للأغراض الطبية والدينية، كان من المعروف أن لديهم فوائد جسدية ونفسية.

كيف يعمل العلاج بالروائح؟

يعمل العلاج بالروائح من خلال حاسة الشم وامتصاص الجلد باستخدام منتجات مثل:

  • رشاشات عطرية
  • أجهزة الاستنشاق
  • أملاح الاستحمام
  • زيوت الجسم أو الكريمات أو المستحضرات للتدليك أو التطبيق الموضعي
  • أجهزة بخار الوجه
  • الكمادات الساخنة والباردة
  • أقنعة الطين

يمكنك استخدام هذه بمفردها أو في أي مجموعة، هناك ما يقرب من 100 نوع من الزيوت الأساسية المتاحة، بشكل عام، يستخدم الناس الزيوت الأكثر شيوعًا.

فوائد العلاج بالروائح

للعلاج بالروائح مجموعة من الفوائد منها:

  • إدارة الألم
  • تحسين جودة النوم
  • تقليل التوتر والإثارة والقلق
  • تهدئة التهاب المفاصل
  • يعالج الصداع النصفي
  • تخفيف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي
  • محاربة البكتيريا والفيروسات أو الفطريات
  • تحسين الهضم
  • تحسين رعاية المحتضرين والرعاية التلطيفية
  • تعزيز المناعة

الحالات التي قد يعالجها

العلاج بالروائح لديه القدرة على علاج العديد من الحالات، بما في ذلك:

  • الأزمات.
  • التعب.
  • الاعتلال العصبي المحيطي.
  • مشاكل الدورة الشهرية.
  • داء الثعلبة.
  • سرطان.
  • الضعف الجنسي لدى الرجال.
  • التهاب المفاصل.
  • سن يأس.
  • الزيوت العطرية الأكثر شهرة

وفقًا للجمعية الوطنية للعلاج العطري الشامل ، فإن الزيوت الأساسية الأكثر شيوعًا هي:

  • الأوكالبتوس
  • الشمرة
  • زنجبيل
  • الخزامى
  • ليمون
  • عشب الليمون
  • اليوسفي
  • زهر البرتقال
  • النعناع
  • البابونج
  • إكليل الجبل
  • شجرة الشاي

نظرًا لأن العلاج بالروائح هو علاج تكميلي، يجب عليك التحدث إلى طبيبك قبل بدء جلساتك، وبهذه الطريقة يمكن تصميم علاجك بالزيت الأساسي للعمل جنبًا إلى جنب مع أي رعاية طبية أو علاج تتلقاه.

الآثار الجانبية

معظم الزيوت الأساسية آمنة للاستخدام، لكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها عند استخدامها، بالإضافة إلى الآثار الجانبية التي يجب أن تكون على دراية بها، خاصة إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة.

لا تضع الزيوت العطرية مباشرة على بشرتك، استخدم دائمًا زيتًا ناقلًا لتخفيف الزيوت. تذكر أن تقوم باختباره أولا على الجلد قبل استخدام الزيوت الأساسية، نظرًا لأن الزيوت الأساسية من الحمضيات قد تجعل بشرتك أكثر حساسية للشمس، يجب تجنب هذه الزيوت إذا كنت ستتعرض لأشعة الشمس.

تشمل الآثار الجانبية لاستخدام الزيوت الأساسية ما يلي:

  • طفح جلدي
  • نوبات الربو
  • الصداع
  • ردود الفعل التحسسية
  • تهيج الجلد
  • غثيان

العلاج بالعطور

العلاج العطرى

العلاج بالزيوت الأساسية

الاثار الجانبية لاستخدام الزيوت على البشرة

العلاج بالروائح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ.. منها البروبيوتيك وزيت النعناع

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 08:00 م

علاج تساقط الشعر.. 5 من أفضل الزيوت الطبيعية لمنع التساقط

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 06:00 ص

هيقلل الإلتهابات ويحميك من السرطان.. اعرف الفوائد الصحية لزيت حبة البركة

الأحد، 15 أغسطس 2021 03:00 ص

تعرف على علاجات منزلية لحالات الإصابة بالبواسير.. استخدم الصبار وزيت الخروع

الأحد، 25 يوليه 2021 02:00 ص

6 فوائد صحية لزيت المشمس.. منها مكافحة الشيخوخة وعلاج الجلد

الأحد، 18 يوليه 2021 02:00 ص

5 نصائح للتخلص من الغازات.. احرص على تناول النعناع وزيت القرنفل

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:00 ص

فوائد تدليك الأطفال بزيت اللوز الحلو.. يحسن الدورة الدموية ويساعد على النوم

الأحد، 20 يونيو 2021 02:04 ص

احذر.. نوع من الزيوت لا يجب وضعه على حروق الشمس

الخميس، 17 يونيو 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة