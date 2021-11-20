اليوم السابع
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السبت، 20 نوفمبر 2021 02:43 م
أكرم القصاص
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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لإجراء المسوحات الأرضية وتخطيط المدن

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:16 ص
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لإجراء المسوحات الأرضية وتخطيط المدن قمر صناعي
أ ش أ

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أطلقت الصين اليوم السبت قمرا صناعيا جديدا من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعي "قاوفن-11 03" بواسطة صاروخ "لونغ مارش-4 بي" في الساعة 9:51 صباحًا (بتوقيت بكين)، ودخل المدار المخطط له بنجاح.


وسيستخدم القمر الصناعي، الذي طورته الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، بشكل أساسي في إجراء المسوحات الأرضية وتخطيط المدن وتأكيد حقوق الأراضي وتصميم شبكات الطرق وتقدير المحاصيل الزراعية والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، ويمثل الإطلاق المهمة رقم 397 لسلسلة صواريخ لونغ مارش.


الصين

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