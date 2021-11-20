"الصحة": لم نسجل أي حالة وفاة لطفل بسبب كورونا.. وعدد الإصابات منخفض

كتب أيمن رمضان

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معدلات إصابات الأطفال بفيروس كورونا لم تشهد أي ارتفاع مع الموجات المتكررة منذ بداية الجائحة، موضحا أن هناك أطفالا أصيبوا بالفيروس ولكن المعدلات لم ترتفع، خاصة وأن هذه الفئة هي الأكثر قوة في التعامل مع المرض وتأثيره ضعيف عليهم ويمر دون أن يترك آثارا شديدة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن الخوف في إصابة الأطفال لن ينحصر في التأثير على صحتهم، ولكن في أنه ناقل للعدوى ويؤثر على كبار السن، قائلا: "لم تسجل وزارة الصحة أي حالة وفاة لطفل مصاب بالكورونا فقط ولكن فى أطفال كان عندهم عيوب خلقية وأصيبوا بالمرض ولكن لم يموتوا بسبب المرض".

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن أصغر سن معتمد للحصول على لقاح كورونا في مصر هو سن الـ15، واللقاح المعتمد لهذه الحالة هو فايزر، وباقي اللقاحات ما زالت في مرحلة البحث والدراسة ولكن ما يعمل به هو اللقاح الذي أجيز لهذه المرحلة من الطفولة من قبل الهيئات الدولية وهو لقاح فايرز.