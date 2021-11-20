الصحة: تطعيم 6500 مواطن بمراكز تلقي اللقاحات بمحطات المترو والقطارات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطعيم 6500 مواطن حتى الآن بمراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطتى "السادات والشهداء" بمترو الأنفاق، ومحطة قطارات مصر "برمسيس"، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع فى تلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدى للجائحة.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى استمرار إقبال المواطنين بكثافة للتسجيل وتلقى اللقاح، داخل محطات مترو الأنفاق، ومحطة مصر للقطارات، لافتًا إلى أنه جار العمل على استكمال تثبيت باقى ال 4 المراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل (مركزين بالسادات، مركز بالشهداء وآخر بالعتبة)، بالإضافة إلى 9 مراكز أخرى فى المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، العباسية وحلوان).



وذكر "عبدالغفار"، أن هناك ٤ فرق بكل مركز من مراكز تلقى اللقاح تتكون من الفرق الطبية ومدخلى البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعى التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك حرصًا من وزراة الصحة والسكان على التيسير على المواطنين، والتوسع فى تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.



ولفت "عبدالغفار" إلى إذاعة تسجيل صوتى داخل محطات "مترو الأنفاق" عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك للحرص على أهمية تلقى اللقاح للمواطنين وتوجيههم إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقى اللقاح.



وتابع أنه جار التوسع فى عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا فى كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعًا، وتشمل محطات قطار (رمسيس بالقاهرة، الجيزة، المنيا، قنا، وسيدى جابر بالإسكندرية)، مضيفًا أنه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل وتلقى اللقاح أيضًا بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (مول العرب، هايبر وان).