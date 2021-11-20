اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 12:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تحذر أصحاب الأمراض المناعية من التأخر فى تلقى لقاح كورونا

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:00 ص
"الصحة" تحذر أصحاب الأمراض المناعية من التأخر فى تلقى لقاح كورونا كورونا
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه عبر الزمن لم يتم التخلص من الأمراض إلا بالتطعيم، وكان درب من المستحيل التخلص منها إلا بتوافر اللقاحات.
 
ولفت رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن تخوف بعض المواطنين من أخذ لقاح كورونا، وقيامهم بتزوير شهادة الحصول على اللقاح، سببه الشائعات التي صاحبت تطور الفيروس واللقاح.
 
وأشاد عبدالفتاح بقانون مواجهة الأوبئة، الذي جرم نشر شائعات تضر بالوضع الصحي للمواطنين.
 
وأكد الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن أصحاب الأمراض المناعية، أولى الناس بتلقي لقاح كورونا، لأن مناعتهم أضعف من مقاومة الفيروس، لذا يتم ترشيح اللقاح المناسب بواسطة الفريق الطبي، وفقا لدرجة إصابة كل فرد.
 
وأكد أن اللقاح مستحدث بطريقة تضمن فاعلية وكفاءة، وأن الدول تتسابق لحصول مواطنيها على اللقاح، مردفا: "أمان اللقاح مسلم بها، آمنة 100% وفعالة بدرجة كبيرة، وإن لم تمنع الإصابة تمنع المضاعفات، وتمنع تحور الفيروس".
 
ولفت إلى أن الفرق الطبي يناظر المواطن قبل إعطائه اللقاح، فإذا كان يعاني من الحساسية لأي مكونات اللقاحات، أو أعراض تنفسية مشابهة لأعراض كورونا، الفريق الذي يقوم بالتطعيم يناظر الحالة ويقيمها، وعارف موانع ومؤجلات التطعيم.

الأمراض المناعية

الصحة

محمد الباز

محمد عبد الفتاح

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يهدد أوروبا من جديد مع انخفاض درجات الحرارة.. الدول تواجه الموجة الرابعة بإجراءات تقييدية.. ألمانيا تستهدف غير المطعمين.. وإجراءات صارمة على التنقل والبقالة فى النمسا.. والجرعات المعززة شرط أساسى بفرنسا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 08:30 م

كورونا بالدول العربية: العراق الأكثر تسجيلا للإصابات والبحرين والإمارات صفر وفيات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:16 م

أستاذ اقتصاد بجامعة أسوان: مصر حققت معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:54 م

طبيب مصرى بأمريكا يكشف لـ"مصر تستطيع" السعر المتوقع لعلاج أعراض كورونا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:09 م

وفاة الفنان المغربى عزيز الفاضلى بعد معاناته من فيروس كورونا

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة