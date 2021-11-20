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السيدة انتصار السيسي فى يوم الطفولة العالمى: جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:13 م
السيدة انتصار السيسي فى يوم الطفولة العالمى: جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، العالم، بالاحتفال باليوم العالمى للطفولة.
 
وكتبت السيدة الأولي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق".
 
 
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اليوم العالمي لحقوق الطفل

 


انتصار السيسي

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