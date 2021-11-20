السيدة انتصار السيسي فى يوم الطفولة العالمى: جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك

شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، العالم، بالاحتفال باليوم العالمى للطفولة.

وكتبت السيدة الأولي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للطفولة، الذى يعكس الأهمية البالغة للاهتمام بالأطفال، فهم جيل الغد وبناة المستقبل وأغلى ما نملك، ولهم علينا حقوق يجب أن يتمتعوا بها دون أى تفريق أو تمييز، وهو ما تهتم به الدولة بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم، فهم نبتة مصر الغالية وأملها فى غدها المشرق".