السكرتير العام بقنا يتفقد مشروعات حياة كريمة بفرشوط

قنا - صابر سعيد

أجرى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتنمية قرى الريف المصرى، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المزمع إنشاؤها، رافقه الدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وحافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة فرشوط، وجمال عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة قنا، عدد من مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وكذلك مشروعات البنية التحتية بقرى أبوشوشة والقارة بمركز أبوتشت، وقرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط، وقرية فاو قبلى بمركز دشنا، مشيرا إلى أن جميع المشروعات يتم العمل بها على التوازي بنسب تنفيذ عالية.

وأكد" الطيبى"، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بمتابعة دورية لمعدلات تنفيذ المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة للتأكد من إلتزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المقررة ، وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل المشروعات.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ 724 مشروعا فى قطاعات " مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة ، الطرق، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، " بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه ، ويبلغ نصيب مركز أبوتشت 274 مشروعا، ومركز فرشوط 80 مشروعا، ومركز دشنا 125 مشروعا، وسوف تسهم هذه المشروعات فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى الحياة فى قرى الريف بشكل يضاهى الحياة فى المدينة.