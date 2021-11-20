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السكة الحديد تنظم حملة لتعقيم القطارات.. وتطالب المواطنين بارتداء الكمامات

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:00 ص
السكة الحديد تنظم حملة لتعقيم القطارات.. وتطالب المواطنين بارتداء الكمامات تعقيم القطارات
كتب رضا حبيشى

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طالبت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب، ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات أو استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة توقيع غرامة فورية تبلغ 50 جنيها على الركاب المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس  كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت هيئة السكة الحديد على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وواصلت هيئة السكة الحديد وفق بيان لها أعمال تطهير وتعقيم المحطات والقطارات على مختلف خطوطها على مستوى الجمهورية للوقاية ضد فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

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