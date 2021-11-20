اليوم السابع
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الزراعة: المركزية لإنتاج التقاوى ترفع حالة التأهب لحماية محطاتها من الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:07 م
الزراعة: المركزية لإنتاج التقاوى ترفع حالة التأهب لحماية محطاتها من الأمطار وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوى، بأنه تم المرور اليوم على كافة محطات التقاوي على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتها من الأمطار، مشيرا إلى أن العاملين بالإدارة يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الآثار الجوية السيئة وأيضا تجهيز التقاوي لموسم الزراعة الشتوية.
 
أضاف أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى بكل قطاعات الوزارة للتعامل مع موجة الطقس المتقلبة، والتى تشهدها البلاد حاليا وتوعية المزارعين وحماية المنشآت التابعة للوزارة .
 

الزراعة

التقاوى

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وزير الزراعة

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