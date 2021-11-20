الرئيس اللبناني: الظروف التي تمر بها الحكومة لن تستمر

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قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء الى الانعقاد قريبا، مؤكدا على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواضيع المطروحة وضرورة انجاز الإصلاحات التي يحتاجها لبنان.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم لوفد أمريكي ضم عضوي الكونجرس الأمريكي داريل عيسى ودارين لحود ورئيس مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان وعدد من أعضاء المجموعة والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.



وأكد الرئيس اللبناني ان لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل على اجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر التي سيؤدي توزيعها العادل الى إعادة التوازن المالي الى البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة نتجت عن تراكمات تعود الى سنوات عدة.



وأشار عون خلال اللقاء إلى أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد مؤكدا أنه ترك تأثيرا سلبيا على الخزينة العامة، ومن بين الخطوات المعتمدة التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" على حسابات مصرف لبنان.

وأوضح أن لبنان يتطلع الى دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة، شاكرا الوفد الأمريكي على المساعدات الإنسانية والإنمائية والصحية والتربوية التي تقدمها الولايات المتحدة سواء الى الإدارات والمؤسسات الرسمية او الى الجيش اللبناني والقوى العسكرية.



وأشاد بالدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية في تسهيل عملية استيراد الغاز والكهرباء من مصر والأردن نظرا للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على هذا العمل لتأمين التيار الكهربائي في لبنان.



وردا على أسئلة أعضاء الوفد، اكد الرئيس عون على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، لافتا الى الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت الى آخر لمندرجات هذا القرار، ومشددا على ان لبنان يتطلع الى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين لأستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول الى اتفاق يضمن حق لبنان لأستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية.



كما شدد رئيس الجمهورية على التزام الاستحقاقات الدستورية سواء في مجلس النواب او رئاسة الجمهورية، مركزا على أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وضرورة ابعاد السياسة عنه لا سيما في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والاحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة-عين الرمانة.

وكان عضوا الكونجرس داريل عيسى ودارين لحود نقلا الى الرئيس عون اهتمام الكونجرس الأمريكي بالوضع في لبنان، والحرص على الاستمرار في تقديم المساعدات الى المؤسسات اللبنانية المدنية منها والعسكرية.



واشارا الى ان أعضاء الكونجرس يتطلعون الى دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وهم مهتمون بإنهاض الاقتصاد اللبناني وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية لتعزيز اقتصاده وتحقيق الإصلاحات المنشودة والحد من هجرة أبنائه.

